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Курс валют на четверг – лей отбирает свое у иностранных валют

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210714/35524302/Kurs-valyut-na-chetverg--ley-otbiraet-svoe-u-inostrannykh-valyut.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 15 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта снова потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.

Евро подешевеет на целых 13 банов и закрепится на уровне 21,2668 лея.

Доллар США подешевеет на четыре бана и будет стоить в четверг 18,0257 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 15 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2431 лея. Украинская гривна немного укрепится в цене, до 0,6604 лея. Румынский лей несколько подешевеет до 4,3151 в пересчете на национальную валюту.

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Теги:
деньги, курс

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