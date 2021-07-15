НАРЭ не допустит дефицита на рынке топлива: объявлены публичные обсуждения

В НАРЭ рассказали, что готовы пересмотреть некоторые положения своих последних решений, чтобы не допустить дефицита на рынке нефтепродуктов в стране. Поэтому было объявлено о публичных слушаниях для изменения некоторых решений НАРЭ.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проведет в пятницу в 9.00 публичные онлайн-консультации по изменению одного положения решения совета директоров НАРЭ.

Речь идет о значениях маржи, утвержденных для оптовой и розничной торговли.

"Срочная разработка соответствующего проекта происходит в контексте нарушения импорта нефтепродуктов на региональном рынке, постоянного роста международных котировок и направлена ​​на недопущение возможных дефицитов на топливном рынке Молдовы", - говорится в сообщении НАРЭ.

Там уточнили, что решение, подлежащее обсуждению, носит срочный характер, после чего потребуется скорейший пересмотр закона о рынке нефтепродуктов, в который недавно вносили изменения.

Желающим участвовать в обсуждениях предлагается ознакомиться с деталями на сайте агентства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что на некоторых автозаправочных станциях наблюдается дефицит топлива. Некоторые из них установили ограничение на продажу бензина - по 10 литров на руки.

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