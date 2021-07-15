12:56 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Национальное агентство по регулированию в энергетике

НАРЭ не допустит дефицита на рынке топлива: объявлены публичные обсуждения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35528188.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210715/35528212/nare-ne-dopustit-defitsita-na-rynke-topliva-obyavleny-publichnye-obsuzhdeniya.html

В НАРЭ рассказали, что готовы пересмотреть некоторые положения своих последних решений, чтобы не допустить дефицита на рынке нефтепродуктов в стране. Поэтому было объявлено о публичных слушаниях для изменения некоторых решений НАРЭ.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проведет в пятницу в 9.00 публичные онлайн-консультации по изменению одного положения решения совета директоров НАРЭ.

НАРЭ
© Sputnik / Mihai Caraus
НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше

Речь идет о значениях маржи, утвержденных для оптовой и розничной торговли.

"Срочная разработка соответствующего проекта происходит в контексте нарушения импорта нефтепродуктов на региональном рынке, постоянного роста международных котировок и направлена ​​на недопущение возможных дефицитов на топливном рынке Молдовы", - говорится в сообщении НАРЭ.

Там уточнили, что решение, подлежащее обсуждению, носит срочный характер, после чего потребуется скорейший пересмотр закона о рынке нефтепродуктов, в который недавно вносили изменения. 

Желающим участвовать в обсуждениях предлагается ознакомиться с деталями на сайте агентства. 

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что на некоторых автозаправочных станциях наблюдается дефицит топлива. Некоторые из них установили ограничение на продажу бензина - по 10 литров на руки. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

НАРЭ приняло новую Методику определения цен на топливо
Водители в панике: на некоторых АЗС дефицит солярки – что заявили в НАРЭ
НАРЭ требует от топливных компаний отменить повышение цен на бензин
Теги:
бензин, НАРЭ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться