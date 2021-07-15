Дают рост: капитал кишиневского автобусного парка увеличен

Такой шаг было необходимо предпринять в связи с поступлением на баланс предприятия 100 пассажирских автобусов.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. За увеличение размера капитала столичного предприятия "Городской автобусный парк" на заседании муниципального совета в четверг проголосовало большинство местных избранников.

Решение обусловлено тем, что 1 июля предприятие закупило 100 пассажирских автобусов, и теперь необходимо перевести их на баланс парка. Капитал предприятия, таким образом, увеличится на 12 миллионов 300 тысяч евро.

"Автобусы будут переведены на баланс Городского автобусного парка, там же будут зарегистрированы", - сообщил на заседании советник генпримара в области общественного транспорта Владимир Митру.

Автобусы доставят в столицу до конца года, стоимость одной машины - 123 000 евро.

Накануне мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что "Городской автобусный парк" модернизируют: в частности, ведется ремонт боксов для мойки транспорта, идет замена вентиляции, систем канализации. Также восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов.

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