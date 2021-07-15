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Курс валют

Курс валют на пятницу — доллар продолжает падать, евро дорожает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 16 июля. Американский доллар продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, а европейская валюта несколько вырастет в цене.

Евро подорожает менее чем на бан и закрепится на уровне 21,2756 лея.

Доллар США опустится ниже психологического порога в 18 леев и будет стоить в пятницу 17,9996 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 16 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2427
лея. Украинская гривна немного укрепится в цене, до 0,6597 лея. Румынский лей несколько подешевеет до 4,3167 в пересчете на национальную валюту.

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Теги:
деньги, курс валют

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