НАРЭ увеличило торговую маржу для оптовой продажи топлива

Агентство по регулированию энергетики приняло решение об увеличении оптовой торговой маржи бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

КИШИНЕВ, 16 июля — Sputnik. В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую наценку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну а для сжиженного газа с 451,58 лея до 602,11 лея за тонну.

Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.

В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельзоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.

В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:

средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

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