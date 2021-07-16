Почему падает цена на молдавскую ежевику

Специалисты отмечают, что молдавские производители ежевики крайне редко могут похвастать наличием послеуборочной инфраструктуры, да и спрос падает.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Молдавская ежевика появилась на рынке на две недели раньше срока, в начале июля, но качество ягод с самого начала было высоким, пишет портал EastFruit.

Стартовая оптовая цена на ежевику была 45-50 леев за килограмм (2,76 доллара), это примерно на 5 леев за килограмм выше, чем в прошлом году. Однако спустя неделю ягода подешевела до уровня сезона 2020-го, то есть до 40-45 леев за килограмм. И цена продолжает снижаться.

Специалисты выделяют не менее четырех причин такой ситуации. Первая связана с особенностями экспорта в Россию.

"Как утверждают фермеры, из северной зоны Молдовы, где сосредоточенно производство ежевики, на нынешней неделе в Россию отправилась лишь одна партия ранней ягоды – около 8 тонн. Экспортная оптовая цена на этот товар была сравнительно высокая – 50 леев/кг. Но совсем скоро из страны на российский рынок начнет поставляться ежевика средне- и позднеспелых сортов. В России в этот период молдавской ежевике приходится конкурировать с сербской ежевикой, цена обычно снижается", - пишет портал.

Вторая причина связана с установившейся жаркой погодой: производители боятся, что на ягодах появятся солнечные ожоги (они проявляются в виде розовых и белых "пикселей" на ягоде). Снижение качества продукции ожидаемо повлияет и на ее стоимость.

Кроме того, как пишет агентство, на внутреннем рынке продолжает снижаться платежеспособный спрос.

"Это важный фактор, поскольку, несмотря на то, что ежевика в последние годы стала третьей (после земляники и малины) по значению культурой ягодного сектора Молдовы, общая площадь ежевичных плантаций превышает 200 гектаров, она реализуется в основном на внутреннем рынке", - уточняет портал.

В качестве четвертой причины операторы рынка приводят всплеск в нынешнем году спроса на малину для заморозки, но падение спроса на ежевику.

"Европейские покупатели готовы закупать молдавскую замороженную ежевику лишь малыми партиями по цене ниже 1,6 евро за килограмм. При таком максимальном уровне цен на готовую продукцию продавать ежевику на переработку фермеры-ягодники считают нецелесообразным", - пишет EastFruit.

Плантации ежевики в Молдове заложены, как правило, на площадях, редко превышающих 1-3 гектара, и послеуборочной инфраструктурой производители часто не располагают. Издание отмечает, что пик закладки плантаций этой ягоды в республике произошел примерно пять лет назад, реализовывать продукцию предполагалось на внутреннем рынке в июле-августе, когда на родину в отпуск возвращались трудовые мигранты. Однако продавцы отмечают, что в последние три года август становится периодом не пика, а спада продаж ежевики.

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