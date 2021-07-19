Бензин снова дорожает - третий день подряд

Неделя началась с нового роста цен на бензин: одна из топливных компаний третий день подряд повышает стоимость отпускаемого на АЗС горючего.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Одна из молдавских топливных компаний увеличила в понедельник цену отпускаемого на автозаправках бензина на 9 банов за литр, притом что днем ранее литр горючего там же подорожал на 10 банов. Все это произошло, после того как несколько дней назад Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило маржу оптовых продаж топлива.

После нового повышения бензин с октановым числом A95, который вчера стоил 20,31 лея за литр, сегодня достиг 20,40 лея.

Стоимость литра дизтоплива осталась неизменной - 16,50 лея.

Увеличение торговой надбавки

В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки — до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, а для сжиженного газа — с 451,58 до 602,11 лея за тонну.

Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.

В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельзоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.

В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:

средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

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