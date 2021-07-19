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Курс валют

Курс валют на вторник — доллар отыгрывает позиции, евро падает

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 20 июля. Американский доллар вновь вырастет по отношению к молдавскому лею, а европейская валюта продолжит терять в цене.

Евро подешевеет еще на четыре бана и закрепится на уровне 21,1599 лея.

Доллар США поднимется в цене менее чем на бан и будет стоить во вторник 17,9694 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).

Что касается остальных валют, то 20 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2407 лея. Украинская гривна останется на прежнем уровне и будет стоить 0,6598 лея. Румынский лей подешевеет до 4,2951 в пересчете на национальную валюту.

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Теги:
валюта, деньги, курс валют

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