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Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik/ Владимир Вяткин
FIFA-2018
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Азовские походы Петра I, опорный пункт Стеньки Разина и «Все для фронта, все для Победы». Sputnik представляет Саранска – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Год основания:
1641 год

Население Саранска
314 789 человек

История Саранска

Город Саранск – столица республики Мордовия был основан в 1641 году как острог, то есть тип оборонительного сооружения. Свое название город получил по древнемордовского слова «сар» или «сара», означает ветвь или ответвление. Собственно и расположен город на берегу реки Саранки, около ее слияния с рекой Инсар.

Военное значение город Саранск имел в XVII-XVIII веках, но после переквалифицировался торгово-промышленный центр, где проводились крупные ярмарки. Именно Саранск использовал предводитель восстания 16701-1671 года Степан Разин, как свой опорный пункт. Здесь же в 1774 году оказывали поддержку и предводителю другого восстания Емельяну Пугачеву. При этом жители Саранска принимали активное участие в Азовских походах Петра I в 1695-1696 годах, а так же сражалось с французами в Отечественной войне1812 года.

С приходом Советской власти Саранск начал активно развиваться как промышленный центр. С 1927 по 1940 год промышленное производство в городе выросло в 50 раз. В годы Великой Отечественной войны в Саранске выпускались боеприпасы обмундирование, продовольствие. Из Саранска на фронт ушли 17 тысяч человек, почти половина из них не вернулась.

В 70-80-е года прошлого века город стал настоящим индустриальным центром – здесь работало свыше 60 промышленных предприятий, которые поставляли свою продукцию в 60 стран мира.

Памятники в Саранске

В Саранске множество памятников советского периода, среди которых есть памятник героям-стратонавтам. В 1934 году три смельчака Павел Федосеенко, Андрей Васенко и Илья Усыскин (уроженец Мордовии) поднялись на стратостате на высоту 22 километра. К сожалению, стратостат потерпел аварию и упал на территории Мордовии. Стратонавты погибли. Но своим подвигом они приблизили человечество к покорению космоса.

Есть в Саранске и памятник предводителю крестьянского восстания Емельяну Пугачеву. Он расположен на том месте, где в 1774 году находилась ставка повстанческой армии.

Есть в Саранске и памятник подольским курсантам. Именно здесь курсанты проходили подготовку в 10 запасном полку, и именно из Саранска они были призваны на фронт. Курсанты Подольских военных училищ две недели сдерживали наступление войск Вермахта под Москвой на Малоярославском направлении в октябре 1941 года.

Главные объекты туристического интереса:

Одной из главных достопримечательностей Саранска является Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова его открыли в 2006 году. Свое название он получил в честь великого русского флотоводца адмирала Ушакова, который за свою карьеру не потерял ни одного корабля, при том, что одержал победы в 43-х сражениях и ни одного из них не проиграл.

Стадион «Мордовия арена»

Вместимость: 44 149 чел.
Год постройки: 2017

Мордовия Арена
Мордовия Арена

 

 

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