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Санкт-Петербург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Санкт-Петербург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik/ Александр Гальперин
FIFA-2018
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Тема:
Города России ЧМ 2018 (11)
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Окно в Европу, северная столица, Великая Октябрьская Социалистическая революция и 900 дней блокады. Sputnik представляет историю Санкт-Петербурга – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания:
27 (16 по старому стилю) мая 1703 года

Другие названия:
С 18 (31 по старому стилю) августа 1914 года по 26 января 1924 года – Петроград
С 26 января 1924 года по 6 сентября 1991 года – Ленинград

Население Санкт-Петербурга
5 281 579 человек

История Санкт-Петербурга

Своим основанием город Санкт-Петербург обязан российскому царю Петру I, который на отвоеванных у шведов землях решил заложить крепость. Фортификационное сооружение получило название Санкт Питер Бурх в честь святого апостола Петра. Считать Санкт-Петербург столицей Государства Российского принято с 1712 года. Именно тогда в город перебрался из Москвы царский двор. Но в своих письмах император Петр I уже через год после закладки крепости стал именовать Санкт-Петербург столицей.

Санкт-Петербург несколько раз утрачивал столичный статус – впервые это случилось во времена царствования Петра II, который перевез свой двор обратно в Москву. Но императрица Анна Иоанновна возвратила Санкт-Петербургу столичный статус.

Город активно развивался и при Екатерине II Великой, и при Павле I, но все же, так называемый «золотой век» для города наступил в период правления императора Александра I. А уже при императоре Николае I Санкт-Петербург стал настоящим промышленным центром Российской империи.

31 (18 по старому стилю) августа 1914 года город Санкт-Петербург получил новое название – Петроград.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года одной из главных вех в истории города. Именно здесь происходили важнейшие события, на десятилетия определившие судьбу всего российского государства.

После победы Советов, Петроград вновь утратил столичный статус – 10 марта 1918 года правительство переехало в Москву. А уже 26 января 1924 года городу было присвоено новое название – Ленинград.

Самым страшным периодом в истории города стала блокада. Ленинград с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. был окружен фашистами. Но благодаря беспримерному мужеству бойцов Красной Армии и жителей города взять Ленинград войскам Вермахта не удалось. Блокада Ленинграда продлилась почти 900 дней. От голода и обстрелов погибли свыше 641 тысячи жителей.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в период блокады 20 января 1945 года Ленинград был награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почетное звание «Город Герой».

12 июня 1991 года городу было возвращено его историческое название – Санкт-Петербург.

Памятники в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург знаменит своими памятника. Сосчитать их все практически невозможно. Наиболее же известными во всем мире являются:

Медный всадник
Александровская колонна
Ростральные колонны
Памятник Екатерине II
Памятник А.В.Суворову

Северная столица, как еще называют Санкт-Петербург, известен своими музеями. Их в городе насчитывается свыше 200. В целом же количество достопримечательностей в городе подбирается к отметке в 900 объектов, среди которых:

Петропавловская крепость
Исаакиевский собор
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
Государственный Эрмитаж

Больше информации о туристической составляющей Санкт-Петербурга можно найти на Национальном туристическом портале Russia.travel.

Стадионы Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге действуют несколько стадионов, среди которых ставший уже легендарным стадион «Петровский», до 2017 года являвшийся домашним стадионом футбольного клуба «Зенит». Но матчи чемпионата мира примет новая арена, построенная на Крестовском острове – «Стадион Санкт-Петербург».

«Стадион Санкт-Петербург»

Вместимость: 68 134 чел.
Год постройки: 2017

Тема:
Города России ЧМ 2018 (11)
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