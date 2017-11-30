Ростов-на-Дону - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Дата основания:
15 декабря 1749 года
Население:
1 125 299
История Ростова-на-Дону
Своим появление город Ростов-на-Дону обязан Указу императрицы Елизаветы Петровны, по которому в устье реки Темерник была образована государственная таможня. Вскоре здесь появился порт, а уже в 1761 году была заложена крепость Святого Дмитрия Ростовского.
За полторы сотни лет население Ростова-на-Дону превысило отметку в 110 тысяч человек. Это был купеческий город, при том, что в городе также действовало свыше ста предприятий, треть из которых в основе своей имело иностранный капитал. До того, как в 1917 году грянула Великая Октябрьская Социалистическая революция, город просто занимал третью позицию по объемам внешнеэкономического товарооборота.
Почетным гражданином Ростова-на-Доны является советский военачальник, командующий Первой конной армией РККА, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней Семен Михайлович Буденный.
Именно Ростов-на-Дону стал той точной, с которой Красная армия во время Великой Отечественной войны перешла от обороны к наступлению. А ведь город имел стратегическое значение для наступавших частей Вермахта – его называли «Воротами Кавказа».
Указом Верховного Совета СССР в 1970 году Ростов-на-Дону был награжден орденом Ленина, а спустя 12 лет орденом Отечественной войны I степени. Накануне празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростову-на-Дону был удостоен почетного звания «Города воинской славы».
Памятники в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону сегодня богат объктами культурного наследия, которых в городе насчитывается свыше 800. В том числе 470 памятников архитектуры и 55 памятников археологии. Кроме того, в городе расположено 106 памятников монументального искусства и воинской славы.
Главные объекты туристического интереса
Большая Садовая улица Ростова-на-Дону
Ливенцовская крепость
Парамоновские склады
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Дом Маргариты Черновой
Памятник водопроводу
Стадион «Ростов арена»
Вместимость: 45 183 чел.
Год постройки: 2017