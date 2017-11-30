Екатеринбург - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Дата основания Екатеринбурга:
18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года.
Другие названия:
С 1924 по 1991 год – Свердловск
Население Екатеринбург:
1 455 904 человек
История Екатеринбург:
Город Екатеринбург начинался как основанный на реке Исеть завод-крепость. Его здесь заложил российский историк, географ, экономист и государственный деятель Василий Татищев. Крупнейший в Европе железоделательный завод осуществил пробный пуск кричных боевых молотов 18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года. Именно этот день считается днем рождения Екатеринбурга – города, названного в честь императрицы Екатерины I.
Уже в 1726 году в Екатеринбурге стали изготавливать медные деньги. Изначально это были так называемы «платы» — квадратные пластины, в которых номинал равнялся цене металла. А уже с 1735 года здесь начали чеканить общероссийские медные монеты, покрывая до 80 процентов потребностей империи. В целом же XVIII век для Екатеринбурга – это время развития в качестве административного центра горнозаводской промышленности Урала и Сибири.
Помимо промышленности в Екатеринбурге развивались и другие производства – салотопенное, мыловаренное, кожевенное.
Первая на Урале железная дорога была так же построена здесь – она связала Екатеринбург и Пермь. А вскоре город стал крупным железнодорожным узлом. После Великой Октябрьской социалистической революции в городе мирно сменилась власть. Но гражданская война все же не обошла Екатеринбург стороной. Именно здесь в ночь с 16 на 17 июля был расстрелян последний российский император Николай II и вся его семья.
В 1923 году Екатеринбург становится областной столицей. Уральская область на тот момент состояла из нынешних Курганской, Челябинской, Пермской, Тюменской и Свердловской областей. А уже на следующий год – в 1924-м – город получил новое название – Свердловск. Яков Михайлович Свердлов был видным политическим и государственным деятелем, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и, формально, с 1917 по 1919 год главой РСФСР.
В годы Великой отечественной войны производство в Свердловске выросло в шесть раз. Причиной тому стала эвакуация сюда из других регионов свыше 50 крупных предприятий.
В 1991 году городу было возвращено его историческое название – Екатеринбург.
Памятники в Екатеринбурге
В Екатеринбурге множество интересных памятников, среди которых можно вылить:
Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади
Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
Памятник Майклу Джексону
Памятник Человеку-невидимке
Памятник Борису Ельцину
Памятник собаке, убирающей за собой
Памятник "Сантехнику"
Главные объекты туристического интереса:
Ганина Яма мужской монастырь
Дом Севастьянова
Чертово городище
Камень любви (Родонит)
Набережная Рабочей молодежи
Стадион «Екатеринбург арена»
Вместимость: 35 036 чел.
Год постройки: 2017