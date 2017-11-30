Казань - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Дата основания:
1004-1005 года
Другие названия:
Хадзанг
Хузан
Население Казани:
1 144 000 человек
Истрия Казани:
Казань была основана как пограничная крепость исторического государства – Верхней Булгарии. После захвата Ханом Золотой орды Улу-Мухамеддом стала столицей Казанского ханства. Кстати, само название, по одной из легенд, происходит от слова татарского слова «казан», то есть «котел».
В 1552 году русский царь Иван Грозный взял Казань и выселил из города все местное население. С тех пор началась новая веха в истории города – Казань стала частью Государства Российского.
В 1804 году в Казани был учрежден третий в России университет, в результате город стал крупным научным центром.
Двадцатый век стал для города столетием потрясений. Казань была одним из революционных центров, а после, уже в ходе гражданской войны в городе велись ожесточенные бои.
В 1920 году Казань стала столицей Автономной Татарской Советской Социалистической Республики.
Во время Великой отечественно войны в Казахнь были эвакуированы крупные промышленные предприятие, среди которых Московский авиазавод имени С. П. Горбунова, Воронежский моторостроительный завод и даже часть Академии Наук СССР. В 2005 году столица Татарстана отметила свое тысячелетие.
Памятники в Казани:
За свою тысячелетнюю истории в Казани было открыто множество памятников, но среди них есть несколько, которые выделяются из общего ряда своей неординарностью.
Например:
Памятник Коту Казанскому
Памятник карете Екатерины I
Памятник водовозу
Памятник Благотворителю
Памятник дракону Зиланту
Памятник-фонтан казану
Главные объекты туристического интереса:
Безусловно, визитной карточкой Казани является ее Кремль. Отличный вид на этот комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников открывается со стороны реки Казанка.
Внутри самого Кремля расположилась Мечеть Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики. Ее строительство в 1996 году позиционировалось, как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства.
Казань трудно представить без еще одной достопримечательности — главного дворца бракосочетаний, выполненного в форме огромного казана. На крыше здания расположилась смотровая площадка, откуда открывается вид на Кремль и Кремлевскую набережную.
Стадион «Казань арена»
Вместимость: 47 799 чел.
Год постройки: 2013