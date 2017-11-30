Москва - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Год основания:
1147
Другие названия:
Кучков
Население Москвы:
12 380 664 человек
История Москвы:
Первые упоминания о Москве появились в летописи еще в XII веке – на закате Киевской Руси. На том месте, где сейчас расположен главный город России, располагались несколько сел. Их хозяин – боярин Кучка – никак не хотел предавать принадлежавшие ему селения основателю Москвы великому князю киевскому Юрию Долгорукому, за что и был впоследствии казнен. В итоге на берегу Москвы-реки были заложены первые стены деревянного кремля, образовавшие город, который первое время назывался Кучков, но позже сменил свое название по имени водной артерии, на которой и был расположен.
Москва за свою многовековую историю не раз повергалась нападениям, которые, порой, практически ее уничтожали. Российскую столицу покорял внук Чингисхана Батый, сжигали Тохтамыш и Давлет-гирей. Город палили не только захватчики – в 1812 году отступая под натиском войск Наполеона, город спалили свои же – лишь бы столица не досталась врагу. Впрочем, и без завоевателей деревянная Москва страдала от огня. Так в 1365 году город был практически полностью уничтожен Всесвятским пожаром. Но каждый раз, восставая из пепла, Москва крепла.
Несколько раз за свою историю Москва теряла статус столицы, но все время он к ней возвращался. Единственно неизменным оставалось название города, хотя во времена Советской власти город хотели переименовать – сначала в Ильич, а потом в Сталинодар.
За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы СССР в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 8 мая 1965 года городу Москва присвоено звание Город-герой с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.
Сегодня Москва – крупнейший мегаполис мира и один из центров мирового туризма и спорта.
Памятники Москвы
В Москве насчитывается свыше 780 памятников и несметное количество объектов туристического интереса. Обойти их все практически невозможно. К основным же достопримечательностям города можно отнести:
Красная Площадь
Московский Кремль
Мавзолей В.И.Ленина
Третьяковская галерея
Улица Арбат
Большой Театр
Новодевичий монастырь
Останкинская телебашня
Храм Христа Спасителя
Кроме того, в Москве насчитывается свыше 270 музеев. И это без учета заводских и университетских музеев.
Больше информации о туристической составляющей российской столицы можно найти на Национальном туристическом портале Russia.travel.
Стадионы Москвы
В Москве множество стадионов, но матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года примут лишь два из них – стадион «Лужники» и стадион «Спартак» («Открытие арена»).
Стадион «Лужники»
Вместимость: 81 015 чел.
Год постройки: 1956
Стадион «Спартак»
Вместимость: 43 298 чел.
Год постройки: 2014