21:51 01 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Самара - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Самара - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik/ Юрий Стрелец
FIFA-2018
Получить короткую ссылку
Тема:
Города России ЧМ 2018 (11)
2 0 0

Арабский путешественник, «Хлебная пристань России», самарская крепость и звонок Юрия Гагарина. Sputnik представляет историю Самары – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания Самары
1586 год

Другие названия:
С 1935 по 1991 годы – Куйбышев

Население Самары
1 169 719 человек

История Самары

Населенный пункт на слиянии рек Волга и Самара впервые был упомянут арабским путешественником Ибн-Фадланом в 921 году. А уже в 1367 году купцы Пицигано из Венеции отметили на своих каратах пристань Samar. Но официальной датой основания города считается 1586 год. Тогда воевода князь Григорий Засекин, руководствуясь приказом русского царя Федора Ивановича, основал в этих местах самарскую крепость. За бурно развивающуюся торговлю Самару в XIX веке называли «Хлебной пристанью России».

27 января 1935 года город Самара был переименован в город Куйбышев, в честь советского государственного и партийного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева.

С приходом Советской власти город переродился и стал настоящим промышленным центром, авиационно-космического оборонного назначения.

Во время Великой Отечественной войны именно в Куйбышев из Москвы были эвакуированы Совет Народных Комиссаров, Верховный совет дипломатические представительства и даже Большой театр и Мосфильм.

За годы войны куйбышевские авиационные заводы дали фронту порядка 28 тысяч штурмовиков Ил-2 и Ил-10. Это 80 процентов от общего количества выпущенных боевых машин этого типа.

Именно из Куйбышева Юрий Гагарин докладывал Никите Хрущеву об успешном выполнении первого в истории человечества пилотируемого полета в космос.

Памятники в Самаре

Самара может похвастаться весьма необычными памятниками. Так, например, в городе есть памятник первому трамваю, который располагается на территории трамвайного депо. Интересен он своим народным названием – «Памятником не пришедшему трамваю».

Весьма необычный памятник установлен на проходной Самарской ГРЭС – «Памятник отопительной батарее». Известно, что Самарская ГРЭС была запущена в 1900 году и изначально использовалась только для освещения драматического театра, Струковского сада, Дворянской улицы и нескольких частных особняков.

Главные объекты туристического интереса:

Особняк Альфреда фон Вакано
Площадь Революции
Дом Курлиной
Монумент «Космической труженице»
Музей лягушки

Стадион «Самара арена»

Вместимость: 44 395 чел.
Год постройки: 2017

Тема:
Города России ЧМ 2018 (11)
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Родные и близкие

    У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.

  • Спецоперация в столице Грузии
    Конец террориста

    Анализ ДНК подтвердил, что в Тбилиси в ходе спецоперации был ликвидирован международный террорист Ахмед Чатаев.

  • Леопард в селе Лыхны
    Слишком бесстрашная

    Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу, если она не будет бояться людей и подходить к их жилищам.

  • Вице-премьер КР Толкунбек Абдыгулов. Архивное фото
    Открыть границы

    Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса красоты Мисс Вселенная-2017 в Лас-Вегасе
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак
Вирус иммунодефицита человека
ВИЧ в мире - признаки и профилактика

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться