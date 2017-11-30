Волгоград - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Дата основания Волгограда:
Первое поселение на месте современного Волгограда появилось в 1555 году
Другие названия:
До 1925 года — Царицын
До 1961 года — Сталинград
Население Волгограда:
1 012 000 человек
История Волгограда:
Название Царицын город получил, вероятно, от впадающей в Волгу речки Царицы. При этом основой для названия Царицын, вероятно, служат татарские слова «сари-су» (желтая река) или «сари-чин» (желтый остров).
В 1722 и 1723 годах в Царицын приезжал российский император Петр I, после чего он решил преподнести его в качестве подарка своей супруге – императрице Екатерине I.
В 1774 году город дважды пытался взять штурмом предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев. Безуспешно.
С июля 1942 по февраль1943 года город стал эпицентром переломного сражения Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Сражение закончилось так называемым Сталинградским котлом – окружением и пленением крупной группировки противника во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
1 мая 1945 года Сталинград был удостоен звания города-героя.
Памятники Волгограда:
Символом Волгограда является скульптура «Родина-мать зовет!» – композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Самая высокая статуя в мире на момент постройки (1967г.)
Высота – 52 метра
Вес – 8 тысяч тонн
Для сравнения:
Статуя свободы в Нью-Йорке – 46 метров
Статуя Христа-Искупителя Рио-де-Жанейро – 38 метров
В Волгограде установлен самый большой в мире памятник реально жившему человеку – лидеру большевиков Владимиру Ильичу Ленину.
Высота – 57 метров (с постаментом)
Главные объекты туристического интереса:
Мамаев Курган и скульптурная композиция «Родина-мать зовет!»
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Дом Павлова
Единственный в России подземный трамвай
Крупнейший в Европе речной порт
«Танцующий мост» через Волгу
Стадион «Волгоград арена»:
Вместимость: 45 061 чел.
Год постройки: 2017