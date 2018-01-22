15:59 22 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Санкт-Петербург - город-организатор ЧМ 2018

Получить короткую ссылку
Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (7)
17 0 0
  • Развод мостов
  • Крейсер Аврора
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Петергоф, дворцово-парковый ансамбль
  • Памятник Петру I на Сенатской площади Санкт-Петербурга
  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
  • Здание Смольного института благородных девиц
© Sputnik / Александр Гальперин
Одной из достопримечательностей и символов Санкт-Петербурга являются разводные мосты над Невой. Мосты разводят, чтобы под ними могли пройти крупные суда

Санкт-Петербург станет местом проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России

Санкт-Петербург — второй по численности город России, его часто называют Северной столицей, поскольку это самый северный город мира с населением более 1 миллиона человек. За всё время своего существования город успел побывать столицей трёх государств, трёх революций и имел три разных названия. Основателем города является Пётр I — первый российский император. Он же сделал Санкт-Петербург столицей нового государства — Российской империи. Город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем он стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I.

Санкт-Петербург является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. В Санкт-Петербурге действуют несколько стадионов, среди которых ставший уже легендарным стадион "Петровский", до 2017 года являвшийся домашним стадионом футбольного клуба "Зенит". Но матчи чемпионата мира примет новая арена, построенная на Крестовском острове — Стадион "Санкт-Петербург".

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (7)
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Обреченные экономики

    Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.

  • Обвиняемые по делу Регнума в зале суда
    Дайте срок!

    Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.

  • Пасмурная погода в городе Батуми
    На моря

    С июня по конец сентября из российских городов Уфы и Казани два раза в неделю будут выполняться рейсы на грузинский курорт Батуми.

  • Ски-тур.
    Вставай на лыжи

    О развитии зимних видов спорта в Абхазии рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски".

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

  • Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
    Поименно

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало полный список граждан страны сгоревших в автобусе на западе Казахстана.

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Посетители и участники на ежегодном фестивале Tattoo Week в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Самые яркие фото недели по версии Sputnik
9-летняя девочка предпочитает змей куклам
Необычное детство: вместо кукол и плюшевых мишек - гады ползучие
Сколько у Вас ровесников в Молдове
Сколько людей одного возраста проживает в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться