Санкт-Петербург - город-организатор ЧМ 2018

Санкт-Петербург — второй по численности город России, его часто называют Северной столицей, поскольку это самый северный город мира с населением более 1 миллиона человек. За всё время своего существования город успел побывать столицей трёх государств, трёх революций и имел три разных названия. Основателем города является Пётр I — первый российский император. Он же сделал Санкт-Петербург столицей нового государства — Российской империи. Город назван в честь святого Петра — небесного покровителя царя-основателя, но со временем он стал всё больше ассоциироваться с именем самого Петра I.

Санкт-Петербург является одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. В Санкт-Петербурге действуют несколько стадионов, среди которых ставший уже легендарным стадион "Петровский", до 2017 года являвшийся домашним стадионом футбольного клуба "Зенит". Но матчи чемпионата мира примет новая арена, построенная на Крестовском острове — Стадион "Санкт-Петербург".