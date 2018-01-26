20:29 26 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Экс-вратарь московского Спартака Войцех Ковалевский

ЧМ FIFA 2018: Ковалевски рассказал, с чем у него ассоциируется Россия

© Sputnik/ Vladimir Pesnya
FIFA-2018
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Польский голкипер Войцех Ковалевски, в середине 2000-х выступавший за московский "Спартак", рассказал, чего он ждет от предстоящего чемпионата мира в России

Войцех Ковалевски закончил спортивную карьеру в 2012 году, успев стать чемпионом Польши в составе варшавского клуба "Легия". После того как голкипер повесил бутсы на гвоздь, он открыл для себя новую карьерную страницу – работал комментатором польского телевидения во время чемпионата Европы 2012 года. Первенство континента проводилось тогда сразу в двух странах: родной для Войцеха Польше и на Украине. В интервью радио Sputnik Ковалевски поделился своими ожиданиями от предстоящего мундиаля.

- Может так случится, что на ЧМ-2018 Вы окажетесь на трибуне или в кабинке комментатора?

— Я бы с удовольствием. Было бы неплохо увидеть первый матч сборной Польши этого турнира на новом стадионе "Спартака" в Москве, где у меня не было возможности сыграть. Хотя я реально присутствовал в 2016 году на матче "красно-белых" с ЦСКА. Был впечатлен этим объектом, а также атмосферой на стадионе во время матча. Я много лет играл перед российскими болельщиками – это прекрасные воспоминания. Стадион, с его современной инфраструктурой отлично подходит для таких спортивных соревнований, как футбольные матчи. А какая энергия на трибунах сопровождает все спортивные шоу! Я считаю, что этот стадион станет отличной ареной для чемпионата мира и позитивным местом для многих болельщиков, в том числе и польских.

Бывший вратарь Спартака Войцех Ковалевски во время матча чемпионата России по футболу
© Sputnik/ Alexander Wilf
Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски во время матча чемпионата России по футболу

- Как вы оцениваете годы, проведенные в России, и не только в составе московского "Спартака"? Ведь Вы защищали ворота и других клубов, например "Сибири".

— Время, проведенное в России, если речь идет о моей футбольной карьере, было самым ярким, самым интенсивным, а также и наиболее мотивирующим. Именно в этот период я познал самого себя и созрел как игрок, как личность. Хотя до этого я уже играл в составе сборной Польши. Безусловно, игры за московский "Спартак", а ранее за донецкий "Шахтер", стали прекрасной возможностью получить новый опыт.

Вратарь футбольного клуба Сибирь Войцех Ковалевски
© Sputnik/ Alexey Efimov
Вратарь футбольного клуба "Сибирь" Войцех Ковалевски

 — В каких условиях Вы жили в России? Как проводили свободное время? Что Вы могли бы сказать о простых россиянах?

— Мои знакомства вышли далеко за пределы мира спорта в целом и футбола в частности. У меня была возможность знакомиться с людьми в разных ситуациях, из разных слоев общества. Это были добрые и искренние встречи с русскими и разговоры на самые разные темы. В том числе и об истории, о том, что объединяет и разделяет народы. Я высоко ценю этот опыт, эти споры и разговоры.

Должен признаться, что больше всего мне бросалась в глаза открытость таких контактов, и, что самое ценное, эти отношения оказались способными выдержать проверку временем и расстоянием. Это очень искренние связи. Россия для меня всегда будет ассоциироваться с этими людьми, с этой свободой и искренностью взаимоотношений.

- Как Вы считаете, могут ли спортсмены и гости ЧМ-2018 чувствовать себя в безопасности во время мундиаля? Болельщики ведь люди экспрессивные…

— В последнее время я неоднократно слышал этот вопрос. Я могу ответить, исходя из личного опыта. За те годы, что я играл в Российской футбольной премьер-лиге, я не помню ни одного момента, когда мне что-то грозило как спортсмену или участнику событий.

Опасный момент у ворот голкипера Спартака Войцеха Ковалевски
© Sputnik/ Vadim Alexeev
Опасный момент у ворот голкипера "Спартака" Войцеха Ковалевски

Все мы знаем, что в России регионы очень отличаются друг от друга и стабильность в них тоже. Но если речь идет о безопасности футбольных матчей, то сам факт, что в течение почти 5 лет игр в РФПЛ я не бывал ни в одной потенциально опасной ситуации, говорит о том, что безопасность обеспечивается на достойном уровне.

Известно, каким сложным мероприятием с точки зрения организации и финансов является чемпионат мира. Любая страна, принимающая турнир, сделает все возможное ради того, чтобы мероприятие прошло в сверхбезопасных условиях. И Россия – не исключение.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте Sputnik Молдова

Теги:
футбол, FIFA 2018
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  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

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