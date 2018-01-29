Пиво возвращается на стадионы: на ЧМ-2018 разрешат пить пиво

Для чемпионата мира в российском законодательстве предусмотрена поблажка, позволяющая болельщикам брать пиво с собой на стадионы.

КИШИНЕВ 29 янв — Sputnik, Тимур Селиванов. Болельщикам разрешат пить пиво на трибунах в ходе чемпионата мира по футболу в России. "Пенную новость" обсудили специалисты в Москве.

Вернуть пиво на стадионы

Продавать и пить алкоголь на футбольных матчах в России нельзя, напомнил член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков. Однако для чемпионата мира российское законодательство сделало поблажку.

Спонсоры FIFA смогут продавать пиво в специальных зонах стадионов. Проносить алкоголь на матч с собой или "в себе" — все еще запрещено.

Отмену "пивного барьера" поприветствовал президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин:

"Мы говорили о том, что нужно вернуть пиво на стадионы, еще с 2010 года. Это привлечет зрителей и положительно повлияет на экономику. Пивные компании готовы тратить большие деньги на рекламу, а спорту этих денег как раз не хватает".

Глава объединения болельщиков выразил надежду, что грядущий чемпионат подаст пример внутрироссийским матчам, и болельщики снова смогут пить пиво на трибунах.

Плохой пример и угроза безопасности

"Пиво и футбол — две традиционно совместимые "субстанции", как лето и мороженое. Российская премьер-лига — за цивилизованное и ответственное употребление пива!", — поддержал Шпрыгина коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов.

Но Эдуард Исаков не разделил радости других спикеров. По его мнению, пример пьющих взрослых могут перенять дети:

"Я считаю, что продажа алкоголя на спортивных площадках — это антиреклама здорового образа жизни. Дети будут учиться у своих родителей, которые будут на их глазах пить пиво".

Он также отметил угрозу безопасности зрителей от опьяненных фанатов. Впрочем, Исакова постарался успокоить президент объединения болельщиков:

"Россия мобилизовала все мыслимые и немыслимые ресурсы для обеспечения безопасности. На новых стадионах установлена ультрасовременная система безопасности.

Полиция проводит профилактическую работу с футбольными фанатами. На этапе покупки билетов отсекаются зрители, которым запрещено посещать футбольные матчи по решению суда".

За хулиганство лишат паспорта

О новой мере контроля над болельщиками рассказал Эдуард Исаков:

"Кроме осмотра личных вещей перед входом на стадион будет проверяться персонифицированная карта зрителя, она же — паспорт болельщика. Этот инструмент позволит не допустить на матч людей, которые придут не болеть, а совершать какие-то провокационные действия".

Основной болельщицкий документ позволит любителям футбола бесплатно ездить от стадиона к стадиону и даже между городами. За плохое поведение на матче ее могут лишить.

"Если болельщика под руки выведут с трибун, а по пути он еще сломает кресло, ему запретят посещать футбольные матчи и аннулируют паспорт", — пояснил Шпрыгин.