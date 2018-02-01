Истории футбола: как живет маленький Месси в Афганистане

В 2016 году пятилетний Муртаза в одночасье прославился, когда во всех СМИ мира вышло его фото в "футболке" с именем Месси, сделанной из полиэтиленового пакета. Sputnik Афганистан наведался в гости к маленькому фанату футбола.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Увлеченный футболом мальчик из Афганистана Муртаза Ахмади два года назад встретился со своим кумиром – нападающим сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионелем Месси, и получил от него в подарок автограф и настоящую майку голеадора. За прошедшее время малыш подрос, успел пожить в другой стране, прячась от недоброжелателей, вернуться на родину — но продолжает играть в футбол, мечтая о сборной.

Все началось с того, что в 2016 году мировые СМИ облетели фотографии пятилетнего Муртазы, который из обычного целлофанового пакета смастерил себе футболку с номером и фамилией аргентинского голеодора. Тогда в интервью Sputnik мальчик рассказал, что очень рад такому презенту, но тем не менее надеется и на встречу с легендой футбола. Месси не забыл про своего юного афганского поклонника и повидался с ним на одной из товарищеских встреч "Барселоны" в столице Катара Дохе.

Sputnik Афганистан запомнил эту историю и решил поинтересоваться, как сегодня поживает маленький "Месси" и не угас ли его интерес к футболу.

Муртазе Ахмади семь лет, и он живет в уезде Джагури афганской провинции Газни. Отец мальчика Мохаммад Ареф Ахмади рассказал Sputnik, что Муртаза впервые увидел Лионеля Месси по телевизору во время футбольного матча и с тех пор стал одним из его ярых фанатов. Муртаза мечтал играть в такой же футболке, как у Месси.

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"Каждый день сын просил меня купить ему футболку, как у Месси. Я решил выполнить просьбу сына, но не смог найти такую на местном базаре", – рассказывает отец мальчика. Тогда маленький Муртаза взял пластиковый пакет с бело-синими полосками и попросил своего брата написать на нем имя и номер своего любимого игрока.

"Я и не думал, что сын будет так радоваться простому пакету", – говорит Мохаммад Ареф.

Фото Муртазы в футболке из пакета, появившееся в социальных сетях, вызвало ажиотаж во всем мире. Сам Лионель Месси, узнав о своем маленьком преданном фанате из далекого Афганистана, был настолько тронут этой историей, что отправил мальчику в качестве подарка футбольный мяч и две футболки. СМИ публиковали интервью с верным болельщиком и его семьей, потом всех пригласили в Кабул, где Федерация по футболу Афганистана пообещала устроить встречу маленькому "Месси" с его кумиром.

© AP Photo / Rahmat Gul Афганский мальчик Муртаза Ахмади

"Когда я увидел, как Месси обнял сына и вывел его за руку на поле, я расплакался", – поделился своими воспоминаниями отец Муртазы.

Однако слава маленького" Месси" имеет печальную сторону: после встречи звезды футбола с ребенком его семье стали поступать угрозы.

"Из-за угроз мы были вынуждены покинуть Джагури и укрыться в Пакистане" – пояснил отец мальчика.

Но через два года тяготы жизни на чужбине заставили семью вернуться домой. Сейчас Ареф живет с четырьмя сыновьями и четырьмя дочерьми в родном уезде, и его тревожит лишь одно обстоятельство: его дети не могут посещать школу. А маленький "Месси" продолжает играть в футбол с друзьями. Он мечтает однажды стать профессиональным футболистом и выступать за афганскую национальную сборную по футболу.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.