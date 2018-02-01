19:36 01 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев, архивное фото

Валерий Газзаев рассказал о секрете возможного успеха сборной России на ЧМ

© Sputnik/ Владимир Астапкович
FIFA-2018
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Именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику для футболистов сборной России, заявил Валерий Газзаев

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Легендарный футбольный тренер, а ныне депутат Государственно Думы Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира по футболу, допинговом скандале и своей мечте.

- Валерий Георгиевич, как Вы оцениваете шансы сборной команды России на домашнем чемпионате мира по футболу?

— Во-первых, генеральная репетиция, которой стал Кубок конфедераций, прошла на очень высоком организационном уровне с точки зрения безопасности, качества стадионов, полей и самой игры. От наших гостей, коллег, мы не услышали ни одного худого слова. Это свидетельствует о том, что Россия полностью готова. 

Польские болельщики, архивное фото
© REUTERS/ Eddie Keogh
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Что касается непосредственно нашей сборной, конечно, последняя товарищеская игра (Россия-Испания со счетом 3:3 — ред.) оставила очень приятное впечатление. Дай Бог, чтобы это был не единичный случай. В целом 32 команды, которые будут участвовать в чемпионате мира — это лучшие сборные на планете.

Стоит отметить, что процессы, которые происходят в экономике, политике, социальной сфере, проецируются и на футбол. Качество игры в разных странах стало выравниваться. Вспомните чемпионат Европы, когда себя проявили исландцы, а Уэльс вошел в четверку сильнейших.
Поэтому сегодня нужно очень серьезно относиться ко всем соперникам. Меня часто спрашивают, кого бы я предпочел? Я отвечаю: все команды сильны. Все команды, попавшие на чемпионат, находятся в очень приличном игровом тонусе и преодолели очень серьезные квалификационные барьеры.

Но чемпионат мира — это еще и огромные возможности, я бы сказал, что это планетарный аукцион футболистов. Есть возможность заявить о себе, показать свое мастерство, свой талант, свои перспективы. И каждый чемпионат Европы, каждый чемпионат мира — это толчок для развития футбола, в данном случае — в России.

Две товарищеские игры со сборными Аргентины и Испании принесли больше пользы, чем все десять остальных контрольных матчей. Поэтому надеемся на домашний чемпионат. Конечно, задача выхода из группы — не самая главная. Но дай Бог, этого не случится — иначе это будет крах, просто крах. А так надеемся, что команда будет прогрессировать.

Что мне понравилось в последних играх сборной, так это то, что ребята не были закомплексованы, не ощущалось страха перед именитым соперником. Была даже некая раскрепощенность. Игрокам удалось себя перебороть. Такие имена, как Месси, Роналду, конечно же, давят.

Но они тоже люди. На чемпионате Европы сборная Исландии показала, что, не являясь футбольной державой, можно достичь результата — на духе, на характере! И наша сборная не исключение. 

Поскольку это домашний чемпионат, на каждый матч будет приходить максимальное количество болельщиков. Стадионы будут заполнены "под завязку". И мы должны оставить после себя действительно приятное впечатление.

Болельщик что простит? Даже если команда проигрывает, зритель желает видеть запредельную самоотдачу. Матчи чемпионата мира по-другому играть невозможно. В целом я надеюсь, что наша сборная покажет хороший результат. Мы все надеемся — все болельщики. Я как-то сказал, что это год надежды. Будем надеяться на лучшее.

- А кому отдает предпочтение Валерий Газзаев, помимо сборной России как рядовой болельщик, а не как профессиональный тренер?

— Самое главное — стиль. Я больше смотрю с точки зрения профессионала, поэтому, конечно, один из моих фаворитов — это немцы, вне всякого сомнения. Испанцы, разумеется, демонстрируют очень высокий уровень футбола, Аргентина. Бразилия — потрясающая команда. И Франция, которая просто невероятна. Вот эти пять команд, я думаю, будут серьезно претендовать на золото.

Конечно, еще появится какая-нибудь команда-сюрприз. Кто предполагал, что Уэльс войдет в четверку лучших команд Европы, или англичане — очень молодая, очень интересная команда! Я думаю, это команда будущего. Поляки — очень опытная команда с хорошим составом.

Все, кто был в первой корзине, — это команды очень высокого уровня. Они показали очень хороший футбол, очень хорошую квалификацию. В них собраны игроки очень высокого уровня. Поэтому, мне кажется, что и чемпионат будет очень интересным.

Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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В то же время вспомните, как сборная Нигерии обыгрывала сборную Аргентины в товарищеском матче. Кто такое мог представить? Нигерия очень хорошая команда, обученная. Все ее игроки играют в лучших зарубежных клубах. К сожалению, этого нельзя сказать о нас — из наших футболистов в топ-клубах не востребован никто.

- Как Вы оцениваете готовность стадионов, инфраструктуры и страны в целом к предстоящему мировому первенству по футболу?

— Во-первых, мы все должны выразить огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его влиянию и авторитету в 2010 году мы получили право проводить чемпионат мира.

Что мы видим сегодня? Прошло 8 лет. Создана прекрасная спортивная инфраструктура, огромное количество социальных объектов — гостиницы, аэропорты, даже метро в Нижнем Новгороде подвели специально. То есть к чемпионату мы увидели фактически другую страну.

Это огромный прорыв.

Хотя у меня есть определенные вопросы по организации. Почему, например, право стать городом-организатором получил Саранск, а не Краснодар, где два футбольных клуба — "Кубань" и "Краснодар"? Или почему обделили Владикавказ? У нас только шесть клубов, которые имеют чемпионские традиции, и Владикавказ — это как раз тот город, команда из которого была чемпионом России.

Но тут проблема не столько в том, кто распределял, где будут проходить игры чемпионата мира. Руководству республики надо было подавать заявку. Они даже на это оказались не способны. А если бы подали — ее в любом случае бы рассмотрели. И на Северном Кавказе могли выстроить прекрасный стадион, инфраструктуру и так далее.

- Могут ли неутихающие скандалы с допингом вокруг российских спортсменов негативно повлиять на чемпионат мира?

Я смотрю в будущее с оптимизмом. Потому что даже президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что проблемы допинга, которыми занимается WADA и МОК, никакого отношения к предстоящему чемпионату не имеют. Я не думаю, что какой-нибудь очередной вброс, или информация того же Родченкова, отрабатывающего свой хлеб, сможет повлиять на ситуацию.

Допинговый скандал инициировали наши политические оппоненты — Великобритания, США, Германия и прочие. Сегодня принимаются решения, которые просто не укладываются у нормального человека в голове. На основании какой-то царапины на пробе спортсменов пожизненно дисквалифицируют. Сам президент МОК Томас Бах заявлял, что спортсмена можно дисквалифицировать только на основании железных доказательств. А потом Макларен объявляет, что необходимо отстранить всю национальную сборную. Все это нарушает основные принципы Олимпийского движения. Это говорит исключительно о политическом заказе, политической ангажированности. 

Все эти скандалы связаны не только с предстоящим чемпионатом мира, но и, конечно, с выборами президента нашей страны. Наши недруги хотят создать такую психологическую ситуацию, чтобы граждане нервничали. Я считаю, что нам необходимо перестать оправдываться и спокойно готовиться к чемпионату мира. В 2016 году нашу сборную проверяли три раза в день. Если бы там нашли какой-то допинг, наверное, тогда бы и сказали.

Когда начался допинговый скандал, руководство страны оперативно приняло ряд решений. Создана национальная система противодействия допингу. На уровне Государственной думы приняли закон об уголовной ответственности за склонение к применению допинга и запрещенных препаратов. Причем не только спортсменов — и медицинского персонала, и руководителей, и тренеров. Создана Независимая общественная антидопинговая комиссия, которую возглавляет Виталий Смирнов. Она находится в тесном контакте с WADA и с МОК. Поменяли РУСАДА — сделали фантастическую допинговую ассоциацию и агентство. А WADA ее не признает. Потому что если признает — значит все, что ни делают — напрасно.

Все эти допинговые скандалы — чистая политика. Это средство политического давления на нашу страну. Потому что страна стала сильной, мощной, занимающей в мировой политике очень важное место.

Сама проблема допинга является общемировой. Но создается такое ощущение, что, кроме русских, никто больше допинг не принимает. А где остальные? Почему вы такие же санкции не применяете к Великобритании, Германии? Там вообще не принимают допинг?

- Каков, на Ваш взгляд, секрет возможного успеха сборной России на предстоящем чемпионате мира?

— Есть такое понятие, как тренерская корпоративность. Помимо того, что сегодня я политик, в душе я все-таки тренер. И мне кажется, что именно тренеры должны сегодня ставить правильно задачу и определять стратегию и тактику. Необходимо не просто выйти из группы и бить себя в грудь, что мы это сделали. В идеале нам нужен четвертьфинал, полуфинал. На домашнем чемпионате команда обязательно должна стремиться к такому результату.

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А секрет? В сборной работает тренерский штаб, которому доверили ответственное дело, и он, безусловно, должен отвечать за результат. А наша задача морально и профессионально поддерживать сборную. Если она хорошо играет, я говорю, что это хорошо. Если плохо, то я, безусловно, отмечаю, почему и как.

Что такое сегодня сборная? Это честь страны, патриотизм, это надежды болельщиков. Наши футболисты — самые счастливые люди, потому что им выпало играть на домашнем чемпионате. И они должны это понимать.

Может что-то не получаться, но болельщики должны видеть, что ребята полностью отдаются игре. Вот это номер один. Вот от этого отходить ни в коем случае нельзя.

- Почему бывшим советским республикам (кроме Украины) не удается попасть в финальную стадию чемпионата мира?

— Налицо низкий уровень национальных чемпионатов. Раньше Грузия, Армения, Таджикистан, Казахстан, Украина и другие республики играли в чемпионате Советского Союза. По две-три команды от республики. И, естественно, уровень футбола был совсем другой. В сборную Советского Союза было огромное количество кандидатов — только нападающих по 10 человек на два места, причем равноценных. Была высокая степень конкуренции. 

Что такое сегодня сильная сборная? Это сильное национальное первенство. Что такое сильное национальное первенство? Это когда клубы выигрывают какой-то один из престижных турниров — или Лигу чемпионов, или Лигу Европы. Я вам приведу пример: в 2005 и 2008 годах ЦСКА и "Зенит" выиграли Кубок УЕФА, костяк сборной состоял из игроков этих клубов. И как результат — сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы. Это логика железная.

У Валерия Газзаева есть футбольная мечта?

— Я хочу, чтобы один из моих внуков стал профессиональным футболистом. Например — мой младший внук. Ему 4 года, а футболом он занимается с трех лет. Вот это моя мечта, чтобы он вышел на футбольное поле.

- А за какую команду?

— За российскую!

- Суеверия, которыми Вы будете пользоваться на время чемпионата?

Безусловно, они у каждого человека бывают, свои суеверия. Я не скрываю свои: вставать надо с левой ноги. Носок надевать на левый порток. Не мы это придумали, а наши предки. Если мы их будем забывать, эти традиции и обычаи, мы растворимся как нация.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Теги:
Чемпионат Мира 2018 по футболу, футбол
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