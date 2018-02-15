Незаконная продажа билетов на ЧМ приведет к огромному штрафу

Тех, кого поймают на незаконной продаже билетов на первенство мира по футболу в России, обяжут заплатить очень большие штрафы.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Роспотребнадзор напомнил в четверг об ответственности за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вступает в силу 16 февраля и устанавливает административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи мирового первенства или документов, дающих право на их получение, а также за реализацию поддельных входных билетов или документов, дающих право на их получение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

"Реализацией считаются продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен и другое использование билетов для получения прибыли или без такой цели", — уточнили в "Роспортребнадзоре".

© Sputnik/ Владимир Трефилов Как приобрести билет на матч Чемпионата мира-2018?

Так, для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже, например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллиона рублей.

Правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции) и органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

"C 19 февраля Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий Чемпионата", — сказано в сообщении.

Специалисты ведомства проконсультируют по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.