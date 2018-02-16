Казань - город-организатор ЧМ-2018

Третья столица России станет местом проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России

Казань в 2009 году получила право официально называться "Третьей столицей России", после Москвы и Санкт-Петербурга.

В состав России город, основанный в 1005 году, вошел только при Иване Грозном в 1552 году. В XVII веке в Казани были заложены ремесленные слободы и построены первые мануфактуры. При Петре I, в 1708 году, город стал столицей Казанской губернии. Казань росла и развивалась, в 1804 году здесь был учрежден и в 1805 году открыт третий в России университет.

К концу XIX века Казань была газифицирована и электрофицирована, в городе пустили конку и электрический трамвай. В 1979 году население города перевалило за 1 миллион человек.

На праздновании тысячелетия в 2005 году, к которому было построено метро, вантовый мост "Миллениум" и другие объекты, президент России Владимир Путин назвал Казань третьей столицей России.

Казань стала одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Матчи пройдут на стадионе "Казань Арена".