15:28 16 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Казань - город-организатор ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (8)
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  • Казанский кремль – древнейшая часть города Казани, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кремль неоднократно перестраивался. Современный архитектурный ансамбль сложился к концу XIX века
  • Дворец земледельцев в Казани расположен в центре столицы Татарстана на Дворцовой площади. Строительство продолжалось с 2008 по 2010 год. Служит штаб-квартирой Минсельхоза республики
  • Казанский государственный цирк находится на главной городской площади Тысячелетия, напротив Кремля. Первое здание цирка было построено в 1890 году. Современное здание – 1967 года постройки. Объект республиканского культурного наследия
  • Центр семьи Казан – главный дворец бракосочетаний Татарстана. Возведен в 2013 году и выполнен в виде огромного котла-казана. На крыше расположена смотровая площадка
  • Мечеть Кул-Шариф – главная соборная мечеть Татарстана
  • Башня Сююмбике в Казанском кремле является падающей башней (имеет заметный наклон). Точная дата постройки неизвестна, впервые упоминается в летописях в 1777 году.
  • Вантовый мост Миллениум перекинут через реку Казанку. Длина моста – 1524 метра. Сконструирован к тысячелетнему юбилею Казани, в честь которого получил свое название
  • Улица Баумана в историческом центре Казани. Одна из самых старых улиц города. До революции называлась Богоявленской в честь расположенного здесь собора
  • Скульптурная композиция Кота Казанского на улице Баумана в Казани
  • Национальный музей Татарстана – крупнейший культурно-исторический музей Поволжья
Sputnik / Максим Богодвид
Казанский кремль – древнейшая часть города Казани, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кремль неоднократно перестраивался. Современный архитектурный ансамбль сложился к концу XIX века

Третья столица России станет местом проведения матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России

Казань в 2009 году получила право официально называться "Третьей столицей России", после Москвы и Санкт-Петербурга.

В состав России город, основанный в 1005 году, вошел только при Иване Грозном в 1552 году. В XVII веке в Казани были заложены ремесленные слободы и построены первые мануфактуры. При Петре I, в 1708 году, город стал столицей Казанской губернии. Казань росла и развивалась, в 1804 году здесь был учрежден и в 1805 году открыт третий в России университет.

К концу XIX века Казань была газифицирована и электрофицирована, в городе пустили конку и электрический трамвай. В 1979 году население города перевалило за 1 миллион человек.

На праздновании тысячелетия в 2005 году, к которому было построено метро, вантовый мост "Миллениум" и другие объекты, президент России Владимир Путин назвал Казань третьей столицей России.

Казань стала одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Матчи пройдут на стадионе "Казань Арена".

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (8)
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