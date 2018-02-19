"Золотые ноги" чемпионата мира по футболу в России

Чемпионат мира в России соберет ярчайших звезд современного футбола, которые не только демонстрируют игру на "миллион", но и чья трансферная стоимость оценивается десятками миллионов евро. Большинство из них являются представителями латиноамериканских и европейских команд. Посмотрите инфографику Sputnik и угадайте, у какой из символических команд ("сборная Латинской Америки" или "сборная Европы") больше шансов забить много голов.

Самое крупное футбольное событие четырехлетия — Чемпионат мира — пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Посмотреть на футбольную феерию приедут миллионы любителей этого вида спорта со всего света.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018