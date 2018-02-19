19:00 19 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Коза Забияка будет предсказывать исходы матчей ЧМ-2018 в Самаре

Предсказывать итоги матчей чемпионата мира по футболу будет коза Забияка

© Facebook / Самара-2018
FIFA-2018
Получить короткую ссылку
32 0 0

Постоялица самарского зоопарка коза Забияка с большим отрывом обошла в зрительском голосовании других претендентов на роль оракула.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Предсказывать результаты поединков первенства мира по футболу, которое пройдет в России, будет коза Забияка. Об этом сообщили в дирекции, занимающейся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре.

Как уточняется в сообщении, в конкурсе приняли участие семь номинантов. Кроме Забияки — беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик. Все они – питомцы самарского зоопарка.

"На первом этапе голосования, который завершился 13 февраля, читатели выбрали трех финалистов: козу, лиса и обезьяну. В итоге права предсказать исход матчей мирового футбольного первенства удостоена символ Самарской области — коза Забияка", — сказано в сообщении. 

Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в России
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Незаконная продажа билетов на ЧМ приведет к огромному штрафу

Как пояснил заведующий отделом зоопитомника Дмитрий Казандаев, имя козе дали за задиристый нрав. 

"Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года – и готова взять на себя почетную миссию оракула чемпионата мира по футболу 2018", — подчеркнули организаторы.

В рамках подготовки к работе в период мундиаля Забияке назначены ветеринарное обследование, плановая вакцинация и удвоенная порция сена и овощей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

По теме

"Золотые ноги" чемпионата мира по футболу в России
Мнение: РФ сделает все, чтобы не допустить беспорядков на ЧМ по футболу
Как силовики готовятся к ЧМ по футболу в России
Теги:
оракул, предсказание, матчи, чемпионат мира, футбол, Чемпионат мира 2018 года по футболу, коза Забияка, Самара
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Михаил Нейжмаков
    На забор денег нет

    Эксперт объяснил, почему попытки Таллинна переложить на ЕС расходы на строительство забора на границе с Россией встречают вялый отклик у Брюсселя.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Поехали!

    Глава МИД Грузии рассказал, сколько граждан республики воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом с марта 2017 года.

  • Дмитрий Сериков
    Место вакантно

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Дмитрия Серикова от должности вице-премьера, министра финансов Абхазии.

  • Тойво Клаар, фото из архива
    Европейский гость

    Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. О цели визита – в материале Sputnik.

  • «Банк ВТБ (Армения)
    На нас напали!

    В Ереване совершено нападение на один из филиалов банка ВТБ: о деталях произошедшего Sputnik рассказал источник в кредитной организации.

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Печатные издания Северной Осетии
    В обиду не дадим!

    Известные журналисты Северной Осетии встали на защиту уволенных руководителей государственных СМИ.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Масленица
Масленица-2018: как ее отмечали в столице Молдовы
На льду Байкла устроили гонки на велосипедах, лыжах и коньках
Экстремальные гонки на льду Байкала на велосипедах, лыжах и коньках
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться