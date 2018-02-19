Предсказывать итоги матчей чемпионата мира по футболу будет коза Забияка

Постоялица самарского зоопарка коза Забияка с большим отрывом обошла в зрительском голосовании других претендентов на роль оракула.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Предсказывать результаты поединков первенства мира по футболу, которое пройдет в России, будет коза Забияка. Об этом сообщили в дирекции, занимающейся организацией матчей ЧМ-2018 в Самаре.

Как уточняется в сообщении, в конкурсе приняли участие семь номинантов. Кроме Забияки — беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко и питон Мурзик. Все они – питомцы самарского зоопарка.

"На первом этапе голосования, который завершился 13 февраля, читатели выбрали трех финалистов: козу, лиса и обезьяну. В итоге права предсказать исход матчей мирового футбольного первенства удостоена символ Самарской области — коза Забияка", — сказано в сообщении.

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Как пояснил заведующий отделом зоопитомника Дмитрий Казандаев, имя козе дали за задиристый нрав.

"Забияка в полном расцвете сил – ей всего 3 года – и готова взять на себя почетную миссию оракула чемпионата мира по футболу 2018", — подчеркнули организаторы.

В рамках подготовки к работе в период мундиаля Забияке назначены ветеринарное обследование, плановая вакцинация и удвоенная порция сена и овощей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.