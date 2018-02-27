Гостеприимный Нижний Новгород в ожидании чемпионата мира по футболу

Нижний Новгород вошел в список 11 городов, в которых состоятся матчи ЧМ-2018 по футболу

Город располагается на берегах Волги и Оки. Строительство нового стадиона, в стенах которого состоятся матчи чемпионата, происходило на набережной, как раз в месте впадения Оки в Волгу, поэтому он получил название "Стадион Нижний Новгород".

На ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде состоится шесть матчей, и все они будут достаточно зрелищными и интересными.

Матчи пройдут также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.

Отметим, что, по версии ЮНЕСКО, Нижний Новгород входит в список наиболее ценных для истории городов планеты.

Здесь есть много интересных, памятных мест и достопримечательностей. Например, Нижегородский кремль, знаменитая Чкаловская лестница, Нижегородская ярмарка, а также здание Государственного банка.

Архитектурные и исторические достопримечательности смотрите в нашей фотоленте.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.