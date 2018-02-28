Путин: необходимо максимально обеспечить безопасность на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Необходимо максимально обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, сообщает РИА Новости.

"Менее полугода осталось и до старта Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. Мы должны провести его на самом высоком уровне, и прежде всего, обеспечить максимальную безопасность спортсменов и болельщиков", — сказал Путин.

Sputnik / Алексей Филиппов Гостеприимный Нижний Новгород в ожидании чемпионата мира по футболу 11

Российский лидер не сомневается в том, что благодаря накопившемуся опыту правоохранительные органы в любой возникшей ситуации будут действовать корректно и в строгом соответствии с законом.

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.