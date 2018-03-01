ЧМ 2018 по футболу: болельщики и игроки смогут чувствовать себя комфортно

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Игроки и гости Чемпионата мира по футболу, которое пройдет летом в России, будут чувствовать себя комфортно, заявил журналистам гендиректор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

По его словам, болельщики и футболисты смогут увидеть разнообразие России. Все региональные власти готовы к приему игроков и фанатов на самом высоком уровне.

"Мы хотим, чтобы вы увидели, насколько разнообразна Россия, но вы сможете лучше это сделать во время турнира. Мы много работаем, чтобы вы чувствовали себя комфортно, создаём все условия и надеемся, что через 100 дней Россия станет для вас домом. Все региональные власти ждут вас на базах, они ждут лучших игроков. Россия сделала много для подготовки инфраструктуры, и я могу заверить, что всё будет готово буквально через несколько недель", — отметил Сорокин.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.