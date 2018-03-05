Приюты для животных появятся в городах, принимающих ЧМ по футболу

Министерство спорта РФ и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Организационный комитет "Россия-2018" и министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

"Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными", — сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что оргкомитет ЧМ-2018 и Минспорта будут отправлять в города, принимающие турнир, типовые проекты приютов для бездомных животных, а профильный комитет ГД — отслеживать проведение строительных работ.

Кроме Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.