Сборную Англии могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Снимающей свою команду с чемпионата мира футбольной ассоциации грозят санкции вплоть до отстранения сборной от последующих турниров под эгидой FIFA.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Футбольная сборная Англии может быть не допущена к участию в мировом первенстве по футболу 2022 года в Катаре, если команда станет бойкотировать ЧМ-2018 в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Симоньян в ответ о гонорарах Моуринью: миллион в час и черная икра ложками

Как отмечает издание, в случае бойкота англичане могут нарушить регламент Международной федерации футбола (FIFA), который гласит, что "сборные, представляющие национальные ассоциации, входящие в FIFA, обязаны сыграть все матчи на чемпионате мира до тех пор, пока не завершат борьбу на турнире".

В одной из статей регламента FIFA также говорится, что ассоциации, которая снимет свою команду с чемпионата мира, могут грозить санкции, "в том числе отстранение сборной от предстоящих турниров под эгидой FIFA".

В регламенте отмечается, что любая ассоциация, которая откажется от участия в турнире не позднее, чем за 30 дней до его начала, будет обязана заплатить штраф в размере как минимум 250 тысяч швейцарских франков. Эта сумма будет удвоена, если команда снимется с турнира менее чем за месяц до его старта.

FIFA отказалась от комментариев по данному вопросу.

Приюты для животных появятся в городах, принимающих ЧМ по футболу>>>

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если в случае с отравлением в Солсбери будет выявлен "российский след", то Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.