Стартовал второй этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу

До 3 апреля желающие попасть на матчи чемпионата мира по футболу могут в порядке очереди получить билеты.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Второй раунд второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года начался 13 марта.

"С 13 марта 2018 года по 3 апреля 2018 года можно подать заявку на билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В этот период билеты продаются "в порядке очереди", в зависимости от их наличия", — говорится в сообщении организаторов турнира.

По итогам первого раунда второго этапа продажи билетов, с 5 декабря 2017 по 31 января 2018 года в результате случайной жеребьевки распределены 568 тысяч 448 билетов.

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Большая часть из них досталась российским болельщикам (197 832), а остальные 65% — футбольным фанатам из других стран. В десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

Ранее на первом этапе продаж 735 тысячи 168 болельщиков стали обладателями билетов. Таким образом, с сентября 2017 года в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.

Третий этап, он же заключительный, пройдет с 18 апреля по 15 июля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.