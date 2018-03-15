ФИФА ответила Мэй: ЧМ-2018 в России будет незабываемым событием

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания понизит уровень делегации на предстоящем чемпионате мира по футболу, в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В ФИФА и оргкомитете ЧМ-2018 уверены, что все 32 сборные, которые примут участие в турнире, сделают его незабываемым событием, при этом каждая страна сама решает, каким будет ее представительство, заявила РИА Новости представитель ФИФА Тейсса Плам.

© Sputnik/ Антон Денисов Глазами болельщика: почему футбольная Англия поедет в Россию

"Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии", — сообщила представитель ФИФА.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.