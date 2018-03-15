ФИФА ответила Мэй: ЧМ-2018 в России будет незабываемым событием

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В ФИФА и оргкомитете ЧМ-2018 уверены, что все 32 сборные, которые примут участие в турнире, сделают его незабываемым событием, при этом каждая страна сама решает, каким будет ее представительство, заявила РИА Новости представитель ФИФА Тейсса Плам.
"Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии", — сообщила представитель ФИФА.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.