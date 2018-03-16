Особая миссия Королевы красоты: как выглядит специальный посол ЧМ-2018

Сногсшибательная блондинка Виктория Лопырева уже выполняет возложенные на нее функции Посла Чемпионата мира по футболу-2018. Причем, у красавицы особая миссия - она специальный посол ЮНЭЙДС.

Ее главная задача — популяризация футбола, продвижение ЧМ-2018. Виктория ездит по миру, рассказывает о предстоящем турнире в России. Выезжает с инспекторами на стадионы, в города, где пройдет главное спортивное событие лета нынешнего года.

Лопырева начала карьеру модели в 1999 году. Спустя несколько лет она завоевала титул "Мисс Россия-2003". А еще она известна как невеста Николая Баскова.

Лопырева ведет спортивные программы на телевидении. В 2016 году Российская футбольная премьер-лига наградила ее за заслуги в продвижении российского чемпионата и популяризацию футбола среди молодежи.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.