На ЧМ по футболу в России сыграют мячом из космоса

В пятницу на Международную космическую станцию доставят мяч, которым сыграют на мировом первенстве по футболу в РФ.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. В пятницу вечером к Международной космической станции пристыкуется корабль "Союз МС-08" с космонавтами, взявшими с собой мяч Telstar18, который по возвращении на Землю, скорее всего, задействуют в матче-открытии чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает российская пресса.

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Борт "Союза МС-08" с экипажем из трех человек пристыкуется к МКС примерно в 21.41 по кишиневскому времени. Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала вечером 21 марта с космодрома Байконур. На МКС летят космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Артемьев ранее сообщал, что планирует с МКС следить за мундиалем, в том числе и в режиме онлайн.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.