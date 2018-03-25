Детский конкурс к ЧМ по футболу: Sputnik и МФФ проводят отбор

В Молдавской федерации футбола рассказали, чем важен проект "Футбол ради дружбы", который объединит усилия искушенных в спорте и репортерской деятельности подростков.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В Кишиневе 25 марта выберут молодого футболиста и журналиста, которые представят Молдову на самом грандиозном событии года среди юношей. Речь идет о проекте "Футбол ради дружбы" (F4F), который состоится в Москве перед мундиалем 2018 года.

Правда, участников этих еще предстоит выбрать. Поэтому Sputnik Молдова вместе с Молдавской федерацией футбола (МФФ) под эгидой FIFA и вместе с генеральным партнером чемпионата — компанией "Газпром" приглашает всех детей в воскресенье, 25 марта, в 14.30 в спортивный центр столичного сектора Буюканы на состязания по футболу и журналистике.

Представитель МФФ Валентин Кику считает, что программа F4F – очень важна для привлечения детей к занятию этим видом спорта. А еще, по его мнению, она положительно повлияет на развитие и воспитание подростков, так как прививает такие ценности, как дружба, уважение, равенство, толерантность, честь и достоинство.

"Развитие футбола, особенно детского, — одна из главных задач Молдавской федерации футбола. Чем больше молодежи мы привлечем к футболу, тем более футбольной страной станем", — сказал Кику.

Что касается проводимого отбора, в случае с футболистом предпочтение отдадут ребенку, который говорит по-английски и хорошо стоит на воротах. А вот молодые журналисты должны будут написать сочинение о футболе, продемонстрировать хорошие знания английского или способность вести репортаж со спортивной площадки.

Те, кого отберут по итогам конкурса, смогут встретиться с представителями руководства государства и объяснить цели проекта F4F, основывающегося на дружбе, равенстве, здоровье, мире, стремлению к победе, традициях и чести.

Показательные матчи в столице России сыграют с 8 по 15 июня. Сформируют 32 команды из детей 12-ти лет, которых будут тренировать молодые талантливые спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Участники представят 211 стран и регионов.

Эти дети также посетят матч-открытия чемпионата мира по футболу 14 июня между Россией и Саудовской Аравией.

Все расходы берут на себя организаторы проекта. Больше подробностей вы сможете найти на сайте sputnik.md.