Звезды мирового футбола назвали главных фаворитов чемпионата мира

Почти два с половиной месяца остается до начала ЧМ-2018 в России.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Аргентинец Диего Марадона, бразилец Пеле и его соотечественник Роналдо в особом представлении не нуждаются, эти имена известны даже тем, кто далек от футбола.

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Недавно именитые спортсмены сделали свой прогноз относительно победителей ЧМ-2018 в России.

Понятно, что Пеле и Рональдо видят фаворитом родную бразильскую сборную, отметив особые достижения тренера команды Тите.

По словам Пеле, на последнем чемпионате мира у Бразилии были лучшие игроки, но команда была плохо организована.

"Сейчас же главному тренеру удалось исправить это. Нынешняя команда вызывает уверенность", — сказал Пеле в интервью зарубежным СМИ.

Его мнение совпадает с версией, которую озвучил и Роналдо.

"За последние полтора года благодаря главному тренеру бразильская команда стала намного сильнее", — отметил знаменитый футболист.

Также Пеле и Роналдо высоко оценили команды Германии и Испании.

Диего Марадона тоже прогнозировал успех Германии и Испании. Вместе с тем он считает, что в этот раз меньше шансов выиграть мундиаль у сборной Франции.

"У Франции хорошая команда, за которую играют сильные футболисты, в частности, Поль Погба, но фаворитом ее считать не стоит. Франция была бы лучше, если бы вернулся Рибери", — считает Марадона.

Впрочем, легенды мирового футбола не были категоричны в своих оценках, отметив, что на ЧМ-2018 в России возможны чудеса.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.