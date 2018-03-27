Болельщикам ЧМ-2018 в Москве расскажут о поведении на стадионах

Волонтеры расскажут о том, как экологично вести себя на стадионах.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Члены волонтерского движения в Москве во время чемпионата мира по футболу расскажут болельщикам об экологичном поведении, в том числе о раздельном сборе отходов со стадионов, сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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"Мы ожидаем значимую роль экологических волонтеров в общем волонтерском движении в поддержку чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Москве. Они расскажут об экологичном поведении болельщиков, о раздельном сборе отходов на стадионах и в городе Москве, станут своеобразными "проводниками" темы экологии в праздник футбола для болельщиков", — сказал Кульбачевский, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что московское волонтерское движение сегодня насчитывает около 30 тысяч человек, все они принимают активное участие в различных социально значимых проектах города. По его словам, в рамках экологических мероприятий на стадионах, где будут проходить матчи, разместят контейнеры для раздельного сбора мусора.

"На стадионах будут установлены бачки для четырёх видов отходов. Здесь никто не собирается заниматься профанацией, все отходы, которые будут разделены в ходе чемпионата мира, будут переработаны. Размещение бачков будет обсуждаться со службами безопасности", — пояснил глава ведомства.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.