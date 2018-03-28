Песков: отказ официальных лиц ехать на ЧМ не скажется на футболе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что возможный "бойкот" некоторыми официальными лицами ЧМ по футболу на торжестве спорта не скажется.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Негативного влияния на праздник футбола отказ официальных лиц приехать на чемпионат мира в Россию не принесет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, потому что главное — это не приезд чиновников или официальных представителей, а игра команд", — заявил Песков, которого цитирует российская пресса.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.