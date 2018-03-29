В России проверяют готовность стадионов к ЧМ-2018 по футболу

Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти Санкт-Петербурга проведут анализ и сделают выводы из организации товарищеского матча между футбольными сборными России и Франции.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Приближается Чемпионат мира по футболу. В России вовсю ждут это главное спортивное событие года. Для проверки готовности стадионов планируется провести комплекс мероприятий.

"Оргкомитет совместно с городом-организатором проведет анализ и сделает необходимые выводы для того, чтобы сделать посещение болельщиками матчей ЧМ-2018 максимально комфортным", — сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира, которую цитирует РИА Новости.

© Sputnik/ Alexei Danichev Звезды мирового футбола назвали главных фаворитов чемпионата мира

"Встреча сборных России и Франции в Санкт-Петербурге являлась одним из тестовых матчей к чемпионату мира. В рамках этой встречи оргкомитет "Россия-2018" тестировал традиционный набор функций: сервисы для команд, протокольное обслуживание VIP/VVIP-гостей и работу волонтеров. В организации матча приняли участие город, ФК "Зенит" и РФС. Загрузка и выгрузка стадиона осуществлялись по плану, отличному от того, что применялся на Кубке конфедераций и будет применяться на чемпионате мира", — добавили в оргкомитете.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.