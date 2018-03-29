Дети из Молдовы выиграли поездку на ЧМ-2018 по футболу

Определились победители детского конкурса к чемпионату мира по футболу - Sputnik Молдова и МФФ сделали выбор.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Sputnik Молдова вместе с Молдавской федерацией футбола (МФФ) под эгидой FIFA и вместе с генеральным партнером ЧМ по футболу — компанией "Газпром" выбрали в Кишиневе молодого футболиста и журналиста, которые представят нашу страну на самом грандиозном событии года среди юношей. Речь идет о проекте "Футбол ради дружбы" (F4F), который состоится в Москве перед мундиалем 2018 года.

Отбор среди детей 11-12 лет провели в спортивном центре столичного сектора Буюканы в рамках состязаний по футболу и журналистике. В спортивном соревновании приняли участие 50 юных футболистов, в том числе команда девочек, а в конкурсе по журналистике – 5 юных дарований.

Победителями стали Николае Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист). Оба продемонстрировали отличные знания английского, хорошую физическую подготовку и способность уверенно держаться перед камерами.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк на церемонии награждения выигравших подчеркнул, что подобные мероприятия для детей играют большую роль, так как позволяют общаться со сверстниками более, чем из 200 стран мира и регионов.

"В хорошем смысле слова завидую этим детям, которые отправятся в Москву и будут частью такого масштабного проекта. В течение нескольких дней они станут ближе вне зависимости от культуры и религии. Они будут продвигать имидж страны и такие ценности, как достоинство, корректность, равенство и дружба", — сказал глава Sputnik Молдова.

В свою очередь, представитель МФФ Валентин Кику отметил уровень организации конкурса и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют желанию детей заниматься футболом.

Вот они юные победители проекта в Молдове Николае Сулэ и Валентин Карп. © Sputnik / Miroslav Rotari

Интересно рассматривать диплом Sputnik Moldova, которым мы наградили юного футболиста. © Sputnik / Miroslav Rotari

Не отстал от коллеги и юный нападающий Валентин Карп © Sputnik / Miroslav Rotari

Представитель федерации футбола Молдовы вручил футбольным дарованиям прекрасные мячи. © Sputnik / Miroslav Rotari

Николае, как снискавший уже славу именнитого футбольного голкипера, произнёс слова благодарности. © Sputnik / Miroslav Rotari

Они вместе со своими сверстниками из 200 стран и регионов мира будут учавствовать в поединках лучших юниорских команд. © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari Вот они юные победители проекта в Молдове Николае Сулэ и Валентин Карп.

Победители отправятся в Москву. Показательные матчи в столице России сыграют с 8 по 15 июня. Сформируют 32 команды из детей 12-ти лет, которых будут тренировать молодые талантливые спортсмены. Участники представят 211 стран и регионов.

Эти дети также посетят матч-открытия чемпионата мира по футболу 14 июня между Россией и Саудовской Аравией.