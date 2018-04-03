11:51 03 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану

Чебану: ЧМ по футболу должен пройти, нельзя лишать людей праздника

© Sputnik / Miroslav Rotari
FIFA-2018
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Глава Молдавской федерации футбола высказал свою точку зрения на провокационные разговоры о возможном бойкоте ряда стран ЧМ мира по футболу в России.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Политика вмешалась в футбол, заявил корреспонденту Sputnik глава Молдавской федерации футбола (МФФ) Павел Чебану, комментируя ряд сообщений о призывах к бойкоту чемпионата мира, который пройдет в России. 

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© Sputnik.
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Ранее Великобритания объявила о решении понизить уровень делегации на мундиале из-за инцидента в Солсбери. В Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. При этом было уточнено, что речи о бойкоте чемпионата, как это сообщалось первоначально, не идет, сборная Англии будет в нем участвовать.

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Кроме того, австралийский МИД, объявляя о высылке двух российских дипломатов в связи с инцидентом в английском Солсбери подчеркнул, что "существует множество различных вариантов дальнейших действий, и чемпионат мира по футболу входит в их число". Позже однако министр иностранных дел этой страны Джули Бишоп пояснила, что "правительство Австралии не рассматривает бойкот", а сборная поедет на ЧМ.

"Сейчас – тот самый период, когда политика вмешалась в футбол. Это было всегда, но сейчас все видно невооруженным взглядом", — сказал Чебану. 

Глава МФФ при этом добавил, что ранее "вопросы о возможном бойкоте чемпионата мира в России даже не могли возникнуть".

"Вероятно, многим это не нравится, но футбол развивается. Он как был, так и продолжит существовать. Понятно, что могут появиться какие-то проблемы, как это бывает в любой сфере нашей жизни. Но я считаю, что чемпионат мира состоится, а люди поймут, что на земле осталось не так много хороших вещей. Есть футбол, который любят многие и который нужно поддерживать. Если исчезнет и он, то о чем нам останется говорить? Уверен, что мы должны защищать и поддерживать этот вид спорта, так как он приносит людям только радость", — заключил Чебану. 

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© Photo: NASA/JPL-Caltech/UCLA
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что негативного влияния на праздник футбола отказ официальных лиц приехать на чемпионат мира в Россию не принесет.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
чемпионат, турнир, футбол, Чемпионат мира по футболу, Молдавская федерация футбола, Павел Чебану, Молдова, Россия
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