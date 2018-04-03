16:14 03 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Сочи — город-организатор ЧМ-2018

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Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (13)
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  • Морской вокзал
  • Круглогодичный горный курорт Роза хутор в Красной Поляне
  • Олимпийский парк Сочи
  • Агурский водопад в Сочи
  • Дача Сталина
  • Этнопарк Моя Россия в Красной Поляне
  • Смотровая башня на горе Ахун
  • Скульптурная группа персонажей фильма Бриллиантовая рука на одной из улиц Сочи
  • Набережная сочи. Море.
  • Скайпарк
Sputnik / Нина Зотина
Морской вокзал построен в 1955 году. Высота постройки 71 метр. Четыре статуи на здании олицетворяют времена года и стороны света. Внешне вокзал напоминает здание Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Сочи примет несколько матчей чемпионата мира 2018 года - смотрите в фотоленте, что ждет тех, кто решил посетить этот город во время мундиаля.

Гости города у Черного моря смогут насладиться не только качественным футболом, но и отличными пляжами, горным воздухом, историческими и природными достопримечательностями. Кадры повседневной жизни Сочи смотрите в фотоленте Sputnik.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах  в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (13)
Теги:
Чемпионат мира по футболу, Сочи
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