Сочи — город-организатор ЧМ-2018

Сочи примет несколько матчей чемпионата мира 2018 года - смотрите в фотоленте, что ждет тех, кто решил посетить этот город во время мундиаля.

Гости города у Черного моря смогут насладиться не только качественным футболом, но и отличными пляжами, горным воздухом, историческими и природными достопримечательностями. Кадры повседневной жизни Сочи смотрите в фотоленте Sputnik.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.