Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 городах России, одним из городов-организаторов самого главного футбольного турнира станет Саранск.

Саранск — столица Республики Мордовия в составе Российской Федерации, в 2012 году был официально включен в список городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. На поле "Мордовия Арены" состоятся четыре игры.

Включение Саранска в число городов-организаторов Чемпионата мира дало мощный толчок для развития города и позволило превратить его из провинциального в современный. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, обновили центр, отремонтировали дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.

Sputnik предлагает фотогид по главным достопримечательностям города, которые надо посетить в перерывах между футбольными баталиями.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.