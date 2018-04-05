Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Саранск — столица Республики Мордовия в составе Российской Федерации, в 2012 году был официально включен в список городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. На поле "Мордовия Арены" состоятся четыре игры.
Включение Саранска в число городов-организаторов Чемпионата мира дало мощный толчок для развития города и позволило превратить его из провинциального в современный. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, обновили центр, отремонтировали дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.
Sputnik предлагает фотогид по главным достопримечательностям города, которые надо посетить в перерывах между футбольными баталиями.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.