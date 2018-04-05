История талисмана чемпионата мира по футболу

Ни один чемпионат, олимпиада или спартакиада не обходятся без маскота. Так называют выдуманного нарисованного персонажа, который становится символом спортивного празднества.

В мир спорта слово перекочевало из французского языка, где "mascotte" означает "приносящий удачу".

Маскоты стали знаменательным элементом подготовки к чемпионатам. Их презентация становится такой же важной, как представление официального футбольного мяча или олимпийской деревни. А по фантазии и яркости представления иногда и превосходит их.

Первым маскотом считают льва Вилли, который стал талисманом Чемпионата мира по футболу 1966 года в Великобритании. Следующий прорыв в истории развития маскотов произошел в 1974 году, когда в символику чемпионата включили не один, а сразу два талисмана — Типа и Топа.

А в Южной Корее в 2002 году чемпионат мира получил не одного, и даже не двух, а целых трех маскотов, которых звали Ато, Каз и Ник.

Впрочем, с тех пор наращивание численности маскотов прекратилось, и всеобщее внимание сосредоточилось на традиционном одном персонаже. Талисманом чемпионата мира-2018 в России стал волчонок Забивака. Примечательно, что выбрали его сами россияне путем интернет-голосования, а не привычным способом случайной жеребьевки.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте ФИФА-2018.