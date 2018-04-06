Витсель: в России по-настоящему любят футбол

В преддверии Чемпионата мира по футболу Sputnik побеседовал с бывшим полузащитником санкт-петербургского "Зенита", который сейчас выступает в составе китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а также является игроком сборной Бельгии - Акселем Витселем.

Футболист поделился впечатлениями о жизни в России, отметив, что российских болельщиков не стоит бояться. Витсель также выразил надежду на то, что сможет выступить в составе сборной Бельгии лучше, чем на мундиале 2014 года в Бразилии, об этом он заявил в интервью Sputnik Китай.

— Вы провели в России почти пять лет. Это довольно долго. Вы скучаете?

— В Россию я приехал из Португалии. И к местному климату, холоду пришлось привыкать. Когда мы играли в минус 15, для меня это было очень сложно. Во всем остальном — все как в Европе. В России я провел 4,5 года — это грандиозный жизненный и профессиональный опыт. Думаю, что мы провели хорошую работу в "Зените", одном из крупнейших футбольных клубов России.

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В команду мы пришли вместе с Халком и, конечно же, хотели как можно больше побед. Мне кажется, мы могли бы сделать даже больше, чем сделали, хотя в итоге все же стали чемпионами.

— Какие самые лучшие впечатления остались у вас от пребывания в России?

— Быть чемпионами. Когда ты садишься в автобус и колесишь по всему городу, а потом afterparty — это здорово!

— Столкнулись ли вы с проявлением расизма в России за время вашего пребывания?

— Я слышал много историй. Но если честно, за все 4,5 года какого-то открытого проявления агрессии не встречал. Пару раз во время игры у нас возникали проблемы, но это нельзя назвать расизмом. Это происходит везде — и в Испании, и в Великобритании. Я не согласен с тем, когда говорят, что в России есть расизм.

— В западных СМИ пишут о том, что ехать на чемпионат мира в Россию опасно. И главная угроза — болельщики.

— Конечно, никакой угрозы нет. В России болельщики любят футбол. Когда ты их видишь на стадионе в минус 15 градусов без маек — это и есть страсть к футболу. И в этом тоже красота России.

— Какие у вас ожидания от чемпионата мира?

— Для нашей команды, для нашего поколения это будет самый важный чемпионат мира. После чемпионата мира в Бразилии и чемпионата Европы во Франции у нас больше опыта. Думаю, мы готовы. Но мы должны играть как обычно, игру за игрой, и лучше, чем на первенстве в Бразилии.

— В Китае вы уже больше года. Как вам здесь живется?

— Шанхай — лучший город в Китае. Но для семьи Тяньцзинь — прекрасное место. Моей семье здесь нравится.

Моя старшая дочь уже пошла в школу. По-китайски пока не говорит, но мы будем искать преподавателя.

— Как вы оцениваете "Тяньцзинь Цюаньцзянь"?

— Клуб первый год в Суперлиге. И мы, можно сказать, все еще маленькая команда. В этом сезоне мы показали хорошие результаты. Стараюсь каждый день совершенствовать качество клуба.

— Планируете ли вы вернуться в Россию?

— Если мне предстоит когда-нибудь вернуться в Россию, то это будет только "Зенит", никакой другой клуб.

— "Тяньцзинь Цюаньцзянь" попал в китайскую суперлигу в 2016 году. В чем главные особенности чемпионата Китая по футболу?

— Конечно, это не как в Испании, Великобритании или Германии, где проходят лучшие соревнования в Европе. Китайцы играют немного иначе. Здесь есть больше времени думать, больше пространства во время игры. Многие команды с точки зрения тактики не настолько хорошо подготовлены. Как раз с Каннаваро мы отрабатываем тактику. За всю мою карьеру у меня не было настолько интенсивной физической подготовки.

- Вы удовлетворены своими успехами в этом сезоне?

— Да, я действительно очень рад.

Видеоверсию интервью с Акселем Витселем читайте здесь>>>

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.