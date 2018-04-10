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Игрок сборной Уругвая Диего Форлан на тренировке

Диего Форлан в интервью Sputnik: на ЧМ - 2018 в России нас ждут великие игры

© Sputnik/ Василий Пономарев
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (13)
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Уругвайский форвард Диего Форлан с большим энтузиазмом ждет начала Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. На этот раз он примет участие в грандиозном соревновании в качестве комментатора, посла ФИФА и уругвайского болельщика.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Выступающий за китайский футбольный клуб "Китчи" Форлан поделился со Sputnik Mundo ожиданиями от предстоящего мундиаля.

Главный тренер сборной Англии Стивен Макларен (в центре) во время тренировки английской сборной на стадионе Лужники накануне футбольного матча отборочного турнира Евро-2008 со сборной России
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"Мы говорим о мировой державе, обладающей необходимой инфраструктурой и экономикой для проведения чемпионата мира. Нас ждут великие сборные, и многие люди собираются посетить матчи, так что я думаю, что это будет очень хороший чемпионат мира", — сказал он.

Форлан, участник трех чемпионатов мира и лучший игрок первенства планеты 2010 года в ЮАР, отметил, что Россия как организатор имеет преимущество, поскольку ранее страна уже обладала частью необходимой инфраструктуры. Он также не сомневается в безопасности, которую способна обеспечить принимающая страна.

Кроме того, Форлан отметил роль системы VAR (видео-ассистент рефери), которая будет впервые применена на ЧМ по футболу.

"Если такая технология используется в других видах спорта, почему бы ей не использоваться в футболе? Очевидно, что в этом спорте ее сложнее применить, но я думаю, что эффект будет положительным", — сказал нападающий.

Россия-2018 будет незабываемым турниром в том числе из-за возвращения Перу (последний раз перуанская сборная участвовала в Кубке мира в Испании 1982 года) и отсутствия таких сильных команд, как сборные Италии и Голландии. Форлан полагает, что эти "сюрпризы" связаны с тем, что в сегодняшнем футболе "нет истории, титулов и имен, а только отдача и старание хорошо играть, а если результатов нет, то и происходят подобные вещи".

По словам нападающего, условия игры уравновесили футбол. В настоящее время отставание или превосходство команды подтверждается не только тем, что "написано на бумаге, но и реальными достижениями на поле, где иногда более слабая команда может обыграть ту, которая считается более сильной", — сказал он.

Это конкурентное равенство затрудняет выбор фаворита предстоящего чемпионата мира. Форлан полагает, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся "на одну ступень выше", чем остальные, хотя он также считает, что Франция, Уругвай, Аргентина, Мексика и Бельгия являются отличными кандидатами.

Что касается сборной Уругвая, показавшей хорошие результаты в Южной Корее и Японии в 2002 году, а также в ЮАР 2010-м и в Бразилии в 2014-м, бомбардир полагает, что группа, в которой предстоит играть команде его страны, — "несложная", но в любом случае уругвайцы "должны быть очень осторожны".

Космос
© Photo: NASA/JPL-Caltech/UCLA
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"Как молодые игроки, так и те, кто обладает большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас — пройти группу, а дальше будет видно", — считает футболист.

При достижении этого прогресса в турнире, "нужно оценить, как складывается ситуация, потому что часто бывает, что ты фаворит, а в итоге проигрываешь". По мнению Форлана, Уругвай не должен упускать это из виду, потому что "уровень команд становится еще более схожим".

Уругвайские футбольные звезды, такие как Эдинсон Кавани ("Париж Сен-Жермен") и Луис Суарес ("Барселона"), "имеют большие шансы" стать лучшими игроками на чемпионате в России, полагает Форлан. Однако, по его мнению, такое признание можно получить только непосредственно в самой игре, показав высокий уровень футбола.

Говоря об уругвайском тренере Оскаре Вашингтоне Табаресе и его работе в сборной, Диего отметил "старание, ответственность и результаты" как единое "целое".

В марте 2015 года Диего Форлан объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

"Важно было освободить место для молодежи и завершить этап", — сказал 38-летний нападающий.

В любом случае Диего Форлан будет присутствовать на российских стадионах в качестве спортивного комментатора американского канала Telemundo. Он будет опираться на "свой опыт и знания".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что негативного влияния на праздник футбола отказ официальных лиц приехать на чемпионат мира в Россию не принесет.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (13)

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Теги:
чм-2018, игра, интервью, футбол
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