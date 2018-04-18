ФИФА заявила о последнем этапе продажи билетов на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. На официальном сайте ФИФА анонсирован завершающий этап продажи билетов на Чемпионат мира-2018 по футболу.

© Sputnik / Владимир Песня Витсель: в России по-настоящему любят футбол

Сообщается, что желающие попасть на матчи смогут приобрести билеты в онлайн режиме в порядке очереди. По словам руководителя билетного департамента FIFA Фалька Эллера, на данный момент распределено порядка 2,2 миллиона билетов на игры, а всего для продаж будет доступно 2,7 миллионов, передает Р-Спорт.

FIFA уточняет, что с начала продаж среди болельщиков со всего мира через официальный сайт организации было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большая часть из них (796 875 билетов) досталась российским болельщикам. В пятерку по наибольшему количеству приобретенных билетов также вошли жители США (80 161), Бразилии (65 863), Колумбии (60 199), Германии (55 136) и Мексики (51 736).

Сообщается, что для приобретения будут доступны билеты на все матчи. Также на определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов России.

Параллельно со стартом заключительного этапа продаж во всех городах-организаторах турнира также откроются главные билетные центры ФИФА, в которых можно будет получить билеты, приобретенные на сайте. Начиная с 1 мая, в кассах главных билетных центров будут также доступны билеты на матчи (при условии их наличия).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018