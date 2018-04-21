07:35 21 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Одил Ахмедов, архивное фото

Футболист Ахмедов: в России будет хороший турнир

© Sputnik / Алексей Филиппов
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (16)
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Бывший игрок футбольных клубов "Анжи" и "Краснодар", а ныне полузащитник "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов поделился со Sputnik Китай воспоминаниями о проведенном в России времени и рассказал о своих ожиданиях в связи с предстоящим мундиалем.

- В этом году в России состоится чемпионат мира по футболу. Многие западные болельщики выражают опасения в связи с возможной угрозой их безопасности в ходе матчей. Обоснованы ли такие опасения? И как вы лично относитесь к российским болельщикам?

— Чемпионат мира — не маленький турнир. Мне кажется, что болельщикам не стоит беспокоиться. Я знаю российских болельщиков, они любят футбол и свою команду, поэтому болеют как сумасшедшие. Не стоит беспокоиться, это будет очень хороший турнир.

Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik / Сергей Гунеев
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- Сталкивались ли вы с проявлением расизма со стороны болельщиков и в команде?

— У меня такого не случалось. Узбекистан был частью СССР, поэтому меня принимали как своего.

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- Чего ждать от стадионов болельщикам, какие их ждут условия?

— В то время, когда я играл в "Краснодаре", были очень хорошие условия. Я думаю, что для чемпионата мира построили хорошие стадионы.

- Какие сборные, по-вашему, являются фаворитами?

— Мне кажется, что фавориты — Испания, Германия, Бразилия. Вот из них кто-то станет чемпионом.

- За российские клубы "Анжи" и "Краснодар" в общей сложности вы играли шесть лет. В прошлом году вы перешли в китайский клуб. Где было сложнее адаптироваться к жизни и атмосфере — в Китае или в России?

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© Sputnik / Василий Пономарев
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— Шанхай — красивый город, семье тоже нравится. Адаптироваться несложно.

Я мечтал выступать в России. В "Анжи" я играл 6 лет и был счастлив. Но в Россию не планирую возвращаться, после Китая поеду домой.

- Вы по-прежнему представляете национальную сборную Узбекистана, принесли им победу в последнем матче с вьетнамской командой. В ее составе встречались ли против китайской команды?

— Против Китая мы играли два раза, на Кубке Азии в 2011 и 2015 годах. Я здесь играю и защищаю клуб Шанхая. Когда я играю за сборную, я защищаю свою страну. Это футбол. Где бы я ни играл, я всегда буду профессионалом. И если предстоит играть против Китая на чемпионате Азии, то, конечно, сто процентов буду играть.

Полную версию интервью можно посмотреть в видеосюжете>>>>

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. 

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (16)

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Теги:
Чемпионат Мира 2018 по футболу, игра, интервью, футбол, Одил Ахмедов, узбекистан, Китай, Россия
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