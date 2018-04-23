Россияне уверены: ЧМ-2018 по футболу посетят много болельщиков

Результаты опроса ФОМ показали, что призывы некоторых западных стран бойкотировать игры в России, будут проигнорированы.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Безопасность игроков и болельщиков на ЧМ-2018 будет обеспечена на должном уровне, а призывы ряда европейских стран бойкотировать мундиаль в России не повлияют особо на игры. Таковы результаты опроса российского фонда "Общественное мнение", которые были обнародованы в понедельник, 23 апреля.

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Опрос проводился буквально на прошлой неделе, практически сразу после призыва британских и исландских властей не посещать матчи в России.

Абсолютное большинство россиян — 90% ответили, что Россия сможет обеспечить необходимый уровень безопасности спортсменам и болельщикам на время проведения чемпионата мира. Только 5% опрошенных считают иначе, и еще 5% вообще затруднились ответить.

Больше половины — 55% россиян на вопрос социологов "Повлияют или практически не повлияют на болельщиков эти рекомендации, и если повлияют, то значительная или незначительная часть болельщиков откажется от планов поездки на чемпионат?" выразили уверенность, что рекомендации не повлияют на планы болельщиков.

Лишь 8% сказали, что не приедет значительная часть болельщиков. Еще 11% затруднились дать ответ.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.