Бесплатные поезда к ЧМ-2018: услуга стала очень популярной у болельщиков

В АНО "Транспортная дирекция-2018" сообщили, что уже четверть миллиона любителей футбола со всего мира забронировала билет на бесплатный поезд по время ЧМ-2018.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Более 250 тысяч болельщиков из 148 стран мира забронировали билеты на бесплатные поезда во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении АНО "Транспортная дирекция-2018".

Уточняется, что лидерами по числу бронирований после России являются болельщики из Колумбии, Аргентины, Мексики, США и Китая. При этом, порядка 80% бронирований приходится на групповой этап чемпионата, а 20% — на игры стадии плей-офф.

"Мы рады, что болельщики со всего мира знают о том, что они, приехав в Россию на чемпионат мира по футболу, могут воспользоваться правом бесплатного проезда до городов-организаторов. В числе наших будущих пассажиров даже есть граждане таких стран, как Северная Корея, Замбия, Фарерские острова, Монтсеррат и многих других", — заявил гендиректор АНО "Транспортная дирекция-2018" Кирилл Поляков.

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Для бесплатной перевозки выделено 728 дополнительных поездов на более, чем 444 тысячи мест, в том числе для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. По маршрутам дополнительных поездов добавлено 11 промежуточных остановок: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский.

РЖД сообщали ранее, что поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время мундиаля будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.